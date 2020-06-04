Son Dakika: Samsun'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Nebi Demir'in kullandığı 16 JM 459 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halindeki Mustafa Yaman idaresindeki 16 JM 459 tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.