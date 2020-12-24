Adreslerdeki aramada 626 kapsül sentetik ecza ile 76 uyuşturucu hap bulundu.

Ekipler, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen 5 şüphelinin adreslerine de operasyon düzenledi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 18,15 gram sentetik uyuşturucu ile 204 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.

Samsun 'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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