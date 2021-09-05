Son dakika... Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altunkaynak yönetimindeki 55 KJ 052 plakalı otomobil ile Erdem Kumcu idaresindeki 55 AAG 160 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan Saime Altunkaynak, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN