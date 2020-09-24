Son dakika... Samsun'da tütün evine kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tütün evi ile deposuna düzenlenen operasyonda kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan tütün evinde ve Kadıköy Mahallesi'nde bu iş yerine ait deposunda yaptıkları aramalarda, 752 paket 125 gramlık sahte bandrollü nargile tütünü, 9 paket 500 gramlık sahte bandrollü nargile tütünü ve 7 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

Olayda ilgili olarak Ş.Ç., N.S. ve İ.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten" yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN