Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi ve 513 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü, Çarşamba, Bafra, Kavak, Terme, İlkadım ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışmalar yapıldı. Toplam 11 olayda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi, 513 kök kenevir bitkisi, 168 adet sentetik ecza hap, 4 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. - SAMSUN