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Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

20.12.2021 08:47
Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 2 kilo 83 gram kubar esrar, 92 sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı
Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
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