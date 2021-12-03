Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen A.İ'yi Derebahçe Mahallesi'nde durdurdukları araçta yakaladı. Araçta arama yapan ekipler, 486,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Fatih Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda da ikamette yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 3,29 gram metamfetamin ve 21 kapsül sentetik ecza hapı bulundu, Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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