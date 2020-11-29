İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ç, H.T. ve M.T'nin adreslerinde düzenlenen operasyonda 329 kapsül sentetik uyuşturucu hap bulundu.

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