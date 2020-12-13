Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

13.12.2020 17:01
Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde boş arazide 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Yapılan istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu maddelerin S.E, İ.Y. ve G.U'ya ait olduğu tespit edildi.

Söz konusu 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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