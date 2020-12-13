Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde boş arazide 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Yapılan istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu maddelerin S.E, İ.Y. ve G.U'ya ait olduğu tespit edildi.
Söz konusu 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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