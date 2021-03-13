Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen M.K'nin ikametine operasyon düzenledi.
Aramada, 5 pakette 281,37 gram sentetik uyuşturucu, 0,69 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirildi.
Ekipler, M.K. ile olayla bağlantısı tespit edilen O.N'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika