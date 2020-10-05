Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 188,01 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla K.S, O.K. ve G.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.S. ve G.A. tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:41 - Kaynak: AA
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