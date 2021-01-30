Son dakika: Samsun'da üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi öldü - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Toybelen Mahallesi'ndeki bir makine sanayisi işletmesinde kaynakçı olarak çalışan Emre Horosan'ın (37) üzerine 2,5 ton ağırlığındaki demir ızgara devrildi.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Horosan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Horosan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.