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Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası

25.09.2021 13:48
Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası, System.String[]

Son dakika habere göre Samsun'da kamyon ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Samsun'da kamyon ve 2 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan Adem K. idaresindeki 67 AN 391 plakalı otomobil ve Mustafa B. hakimiyetindeki yabancı uyruklu CM–145–BH plakalı cip, aynı yönde seyir etmekte olan Abdullah K. kontrolündeki 55 KT 064 plakalı belediyeye ait kamyona arkadan çarptı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. - SAMSUN

Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası
Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası
Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası

Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Samsun'da zincirleme trafik kazası - Son Dakika


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