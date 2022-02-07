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Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı

07.02.2022 13:31
Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Yıldız idaresindeki 55 AEP 085 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Emin Yüksel'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan polis memuru Mehmet Emin Yüksel ile diğer araç sürücüsü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı

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Polis Memuru, Tragger, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Samsun'daki kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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