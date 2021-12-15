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Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi - Son Dakika

Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi

15.12.2021 20:39

Son dakika habere göre - Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi Samsun'da ağaca çarpan otomobilde 2 yıllık eşi öğretmen Edanur Akbulutile birlikte hayatını kaybeden imam Mahmut Akbulut memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saluca köyünde defnedildi.

- Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi

AMASYA - Samsun'da ağaca çarpan otomobilde 2 yıllık eşi öğretmen Edanur Akbulutile birlikte hayatını kaybeden imam Mahmut Akbulut memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Saluca köyünde defnedildi. Edanur Akbulut da Ordu Ünye'de toprağa verildi.

30 yaşında hayatını kaybeden imamın cenaze namazını kıldıran Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Hocamız çok genç yaşında görevini ifa ederken elim bir kaza sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tabii ki o bir şehittir. Görev şehidi, Kur'an şehidi. Onunla beraber bu insanlığın evlatlarına hizmet eden merhume eşi de aynı kaderi paylaşmış. İkisi de şehadet şerbetini içmişlerdir" diye konuştu.

Cenazeye Akbulut'un babası Saadettin Akbulut ve kardeşleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Yunus Emre Ç. daha sonra polis merkezine teslim olmuştu.

Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi
Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi
Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi
Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi

Otomobil, Suluova, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Samsun'daki kazada eşiyle birlikte ölen imam Amasya'da defnedildi - Son Dakika
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