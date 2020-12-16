Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüsle Sakarya'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen A.Y. ve S.Y'nin çantalarında yapılan aramada, 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılar, ekiplerce gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen F.M'yi gözaltına alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu hap ve esrar buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. ile F.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.