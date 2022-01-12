Son dakika... Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından, 2'si ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 11 Ocak'ta, zanlıların "zula" yeri olarak kullandığı tespit edilen Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki adreste yaptıkları aramada, 13 bin 328 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirmiş, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.