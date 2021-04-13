Son dakika! Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından gazi ve şehit yakınları ile yardıma muhtaç ailelere ramazanda nakdi yardım yapıldı.

Kaymakam ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Saygılı, AA muhabirine, 1 gazi, 7 şehit ailesi ve ihtiyaç sahibi 185 kişiye toplam 130 bin lira nakdi yardım yapılması kararı alındığını söyledi.

Nakdi yardımların hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirten Saygılı, "Önceki yıllarda ilçemizdeki gazi, şehit yakınları ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılıyordu ancak gıda yardımı yerine nakit yardımının yapılmasını uygun gördük. Amacımız, vatandaşlarımızın ramazan ayında istediklerini kendilerinin alabilmesi ve ramazan ayını bolluk içinde geçirmelerini sağlamaktır." dedi.

Saygılı, ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu elverişli olan vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarının da ihtiyaç sahibi ailelere gıda veya nakdi yardımda bulunmalarını istedi.

Kavak Müftüsü Belen'den ramazan ayı mesajı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belen, mesajında, ramazan ayının geçen on bir aydaki eksiklikleri tamamlamak ve bundan sonraki on bir ayda kulluk görevlerini daha bilinçli yapmak için müstesna bir ay olduğunu belirtti.

Bu ayın zayıflayan kardeşlik ilişkilerini, paylaşım bilincini, yoksul, kimsesiz ve muhacirleri daha iyi anlama, komşuluk bağlarını güçlendirme ayı olduğunu vurgulayan Belen, şunları kaydetti:

"Tuttuğumuz oruçlarımız sabır ve nefsimize hakimiyeti kazandırmanın yanında sosyal sermayemizi ve toplumsal bilincimizi de artırmalıdır. Sorumlu olduğumuz bütün haklar konusunda bize hassasiyet kazandırmalıdır. Özellikle karşımızdaki insanlara değer verme, onların haklarına riayet ve birlikte yaşama bilincimizi arttırması gerekir. Bu ayda yaptığımız bütün ibadetlerimizin; teravihlerimiz, mukabelelerimiz, sahurlarımız, zekatlarımız, fitrelerimiz, sadakalarımız, ve iftar sofralarımızda bölüştüğümüz lokmalarımızın bizi birbirimize fiziki olarak yaklaştırdığı gibi, gönüllerimizi de birleştirmesi gerekir. Gönüllerin yakın olmadığı bir dünyada mekanın yakınlığı hiçbir mana ifade etmez. Onun için gönülden gönüle ulaşmalıdır amellerimiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl ramazan ayının temasını, 'Şifa ayı ramazan' olarak belirlemiştir. Bu vesileyle mübarek ramazan ayımızın gönüllerimizin birleşmesine, birlik beraberliğimizin devamına, gönül ve ümmet coğrafyamıza hayırlar getirmesine vesile olmasını diler, tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ederim."