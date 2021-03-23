Son Dakika | SAMSUN En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi - Son Dakika

Son Dakika | SAMSUN En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi

23.03.2021 11:08

Son dakika haber... En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il Samsun'da, koronavirüs salgını, Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor.

En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il Samsun'da, koronavirüs salgını, Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi'nde uzun süredir görülmüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu 70 haneli mahallede, ev ziyaretleri rafa kaldırıldı, tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13-19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişiye 508,97 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'un bazı mahallelerinde ise virüs görülmüyor. O mahallelerden biri de Bafra ilçesine bağlı Asar Mahallesi oldu. 70 hanesi bulunan ve 334 kişinin yaşandığı mahallede 6 aydır vaka görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu mahallede, ev ziyaretleri rafa kaldırıldı. Tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor, çocukların bile top oynarken maske taktığı mahallede sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriliyor.

'AİLE ZİYARETLERİNİ, MİSAFİRLİKLERİ, RAFA KALDIRDIK'

Tüm kurallara uyduklarını ifade eden Asar Mahallesi Muhtarı Selami Önder, 'Koronavirüs ilk çıktığında mahallemizde 11 kişide vaka çıktı. Daha sonra önlemleri artırdık, maske, sosyal mesafe kurallarına önem veriyoruz. Aile ziyaretlerini, misafirlikleri, toplu yapılan mevlitleri, düğünleri rafa kaldırdık. Sıkı önlemler aldık, bu önlemleri aldığımızdan beri mahallemizde 6 aydır bir vaka görülmedi. Her ezandan sonra hocamız, maske, mesafe ve temizlik konusunda hoparlörden uyarı yapıyor. Mahallelimiz de kurallara uyuyor. Dışarıdan gelen vatandaşlara karşı daha dikkatli oluyoruz, kendilerinden uzak duruyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz de değişti, birbirimize gitmediğimiz için telefonla konuşuyoruz, yakın mesafeli ziyaretlerden uzak duruyoruz' dedi.

'KARDEŞ KARDEŞE BİLE GİTMİYOR'

Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Muhammet Şimşek (50), 'Şu anda kardeş kardeşe bile gitmiyor. Herkes kendi evinde telefonla hal hatır soruyor, mahalleli mesafeli bir şekilde haberleşiyor, sohbet ediyor. Samsun, gerçekten bizi üzüyor. Vatandaşımızın, duyarlı olması gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım, devletin de yapacağı bir şey yok, herkesin dikkatli davranması gerekiyor' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Eser (86), 'Çok şükür mahallemizde vaka yok. Komşu komşuya gitmiyor, 1 senedir Bafra merkeze gitmedim. Sonumuz hayırlı olsun, mesafemizi koruyoruz' diye konuştu.

'BU MEVSİMLERDE KÖYÜMÜZ CIVIL CIVIL OLURDU'

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını belirten Elif Nazlı Önder (11), 'Köy okulu olduğumuz için okulumuza gittik ama ailemize virüs bulaştırmayalım diye 3-4 kat maske taktık. Bizim mahallemizde virüs yok, zaten mahalle dışında da bir yere gitmiyoruz. Ailemizden bir kişi gidip, alışverişimizi yapıyor. Şu an tarım ve hayvancılık dönemi, bu mevsimlerde köyümüz cıvıl cıvıl olurdu ama yollar, sokaklar bomboş' ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİYORUZ'

Herkesin kurallara uyduğunu ifade eden Pınar Şahin (15), 'Arkadaşlarımızla otururken, maskemizi takıyoruz ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm kurallara dikkat ederek, oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Son Dakika | SAMSUN En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi
Son Dakika | SAMSUN En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi
Son Dakika | SAMSUN En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi
Son Dakika | SAMSUN En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SAMSUN En çok vaka görülen il Samsun'un 'mavi' mahallesi - Son Dakika


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