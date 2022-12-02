Samsun Limanı'nda korkutan patlama! Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika
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Samsun Limanı'nda korkutan patlama! Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

02.12.2022 12:12

Samsun Limanı'nda yağ tankerinde bir patlama yaşandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Samsun Valisi olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek, çevredeki diğer tanklara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

SAMSUN VALİSİ: YARALI YOK

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana geldiğini anlatarak, çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü, yaralı bulunmadığını kaydetti.

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SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda korkutan patlama! Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika
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