Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı.
İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek, çevredeki diğer tanklara sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana geldiğini anlatarak, çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü, yaralı bulunmadığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Samsun Limanı'nda korkutan patlama! Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika