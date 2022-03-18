Son dakika! Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 gözaltı

18.03.2022 14:27
Son dakika! Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 gözaltı

Son dakika haberi... SAMSUN merkezli İstanbul ve Ankara'da, silahlı suç örgütlerine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN merkezli İstanbul ve Ankara'da, silahlı suç örgütlerine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda silah ve piyasa değeri 15 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara'yı da kapsayan, silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 'tasarlayarak kasten öldürme/azmettirme', 'örgütlü uyuşturucu ticareti yapma', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'nitelikli mala zarar verme', 'tehdit', 'İkamet kurşunlama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tefecilik', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarını işleyen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler, Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. 40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 500 bin uyuşturucu hap, değişik çaplarda 16 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, değişik çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş ile yüklü miktarda esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.


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İstanbul, Ankara, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Samsun merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon: 40 gözaltı - Son Dakika
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