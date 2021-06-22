Son dakika! Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adreslerde arama yapan ekipler, 296 kaçak cep telefonu, 500 cep telefonu aksesuarı, 138 kaçak sigara ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun, İstanbul , Amasya , Batman , Mardin ve Ordu 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum