Son dakika: Samsun merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda yakalananlardan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Samsun merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda yakalananlardan 7'si tutuklandı

19.01.2021 21:01
Son dakika: Samsun merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda yakalananlardan 7'si tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da enerji nakil hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da enerji nakil hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 23 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u savcılık talimatıyla jandarmadan serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile JASAT timleri tarafından Samsun'un yanı sıra Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, enerji nakil hatları kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, 4 bin metre bakır telefon kablosu, 13 cep telefonu, 20 SIM kart, flaş bellek ve hafıza kartları ele geçirilmiş, şüphelilerin Samsun, Adıyaman, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da enerji nakil hatlarından kablo çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edilmişti.

Çalınan kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenilirken örgütlü şekilde hırsızlık yapan şüphelilerin daha çok, yapımı süren cezaevi ve TOKİ inşaatlarını hedef seçtikleri belirlenmişti.

Bu arada firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Antalya, Samsun, Enerji, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Samsun merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda yakalananlardan 7'si tutuklandı - Son Dakika


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