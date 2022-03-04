Son dakika! Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan ikisi, Kovid-19 testlerinin pozitif olması nedeniyle savcılığın talimatıyla daha sonra ifade vermek üzere karantinaya alındı. 7 şüpheli de ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemleri sonrası tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon'da 2 Mart'ta düzenlenen operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri iddiasıyla 20 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.