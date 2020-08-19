Son Dakika: SAMSUN Otogarda kendisini ateşe veren genç kamerada
Son dakika gündem haberine göre Otogarda kendisini ateşe veren genç kameradaSAMSUN'da otobüs terminaline gidip üzerine benzin döken S.A.'nın (24) kendisini ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Otogarda kendisini ateşe veren genç kamerada
SAMSUN'da otobüs terminaline gidip üzerine benzin döken S.A.'nın (24) kendisini ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine ailesiyle birlikte fındık toplamak için geldiği öğrenilen S.A., iddiaya göre girdiği psikolojik bunalım sonucu akaryakıt istasyonundan benzin alarak üzerine döktü. Görgü tanıklarının beyanına göre, 'Ben büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yakan S.A., kısa sürede alev topuna döndü. Alevler içinde kalınca terminal kafeteryasına koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen S.A.?yı, otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A.?nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:53
Kaynak: DHA
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