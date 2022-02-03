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Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

03.02.2022 11:38

Son dakika haberine göre Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

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Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Caddesi, Samsun Valiliği, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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