Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor
11.11.2021 13:28
Son dakika haberlerine göre Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti.
Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor
ANKARA - Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Mimar Cengiz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor.
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