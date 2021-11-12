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Son Dakika | Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum - Son Dakika

Son Dakika | Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum

12.11.2021 14:23

Edinilen son dakika haberine göre İSTANBUL'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, "Kuzumu benden ayırdılar, adalet istiyorum" dedi.

İSTANBUL'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, "Kuzumu benden ayırdılar, adalet istiyorum" dedi. Baba Avni Cengiz ise saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla ilgili, "Akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" dedi.

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'KUZUMU BENDEN AYIRDILAR'

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi. Cengiz, "Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar. Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum. Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma? Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz" diye konuştu.

'YAVRUM SENİN ADIN DA ONLARIN İÇİNE YAZILDI'

Samuray kılıcının satışı hakkında ise anne Cengiz, "Amaç dışında kullanacak birine neden satılıyor? Niye canlar yanıyor? Günahsız yavrumu yerlere seriyor" dedi.

Başak Cengiz'in, kadın cinayetlerini televizyonda izlediğinde ağladığını ve bir şey yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Cengiz, "Yavrum senin adın da onların içine yazıldı. Ben sadece ağlıyorum, bir şey yapamıyorum" diye konuştu.

BABA CENGİZ: KILIÇLARIN SATIŞI YASAKLANMALI

Baba Avni Cengiz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, "Kızımızı 5 yıl okuttuk. İş bulamadı, bunalıma girdi. İş bulduktan sonra da böyle bir şey başımıza geldi. Kızımızı resmen katlettiler. O cani idam edilsin istiyoruz. Ayrıca akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" dedi.

BAŞAK'IN DAYISI: ANNESİ, SANIK SANDALYESİNDE OTURMALI

Başak Cengiz'in dayısı Ufuk Çağlayan ise Can Göktuğ Boz'un annesinin avukat olduğunu ve çocuğunun savunulmasını istediğini belirterek, "Böyle bir şey olamaz. O kadının avukat sandalyesinde değil sanık sandalyesinde oturması lazım. Sen çocuğunun belasından uzak durmak için ayrı bir ev aç sonra sal dışarı, gitsin birisini öldürsün. Böyle bir şey var mı? Bizim çocuğumuzu kim geri verecek? Sen ona nasıl kıydın? Biz onun eline dokunamıyorduk, yüzüne bakamıyorduk, dokunmaya kıyamıyorduk; nasıl kıydın ona? 'Akli dengesi yerinde değil' deniyor. Siz nasıl anne, babasınız? 'Parasını veririm, kirada oturturum, bela benden uzak dursun; herhangi birini öldürürse de öldürsün'. Böyle bir mantık olabilir mi?" diye konuştu.

Son Dakika | Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum
Son Dakika | Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum
Son Dakika | Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum
Son Dakika | Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesi: Adalet istiyorum - Son Dakika


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