Son dakika! San Francisco Havalimanında bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! San Francisco Havalimanında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

18.06.2022 10:55
Son dakika! San Francisco Havalimanında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Son dakika haberler: ABD'nin San Francisco kentinde bulunan San Francisco Uluslararası Havalimanında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 3 yolcu yaralandı.

ABD'nin San Francisco kentinde bulunan San Francisco Uluslararası Havalimanında bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 3 yolcu yaralandı.

ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan San Francisco Uluslararası Havalimanında saldırı paniği yaşandı. Yerel saatle 18.00 civarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişi, dış hatlar terminaline geldi. Alanda gezinmeye başlayan şüpheli, bıçağını çıkararak 3 yolcuya saldırdı. Hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından seyahatlerine devam etti. Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

Havalimanı yöneticilerinden Russell Mackey, yolcuların saldırıya uğradıkları anda güvenlik öncesi bölgede olduklarını söyledi. Mackey ayrıca, şüphelinin yolcu olup olmadığını ve saldırı nedenini bilmediğini de belirtti. Saldırı nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanmadı. - SAN FRANCISCO

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, California, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! San Francisco Havalimanında bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:12:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! San Francisco Havalimanında bıçaklı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement