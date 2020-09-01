Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.
Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Ürgüp'te bulunan Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
Set arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi, Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Boysan'ın cenazesi, Ürgüp Belediyesinin Asri Mezarlık'ta bulunan gasilhanesindeki işlemden sonra dizi oyuncuları ve set ekibinin kaldığı otelin önüne getirildi.
Dizi oyuncuları ve set çalışanlarından helallik alınmasının ardından Boysan'ın cenazesi, dualarla Ankara'ya uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Son dakika! Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika