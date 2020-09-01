Son dakika! Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi. Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Ürgüp'te bulunan Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Set arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi, Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Boysan'ın cenazesi, Ürgüp Belediyesinin Asri Mezarlık'ta bulunan gasilhanesindeki işlemden sonra dizi oyuncuları ve set ekibinin kaldığı otelin önüne getirildi. Dizi oyuncuları ve set çalışanlarından helallik alınmasının ardından Boysan'ın cenazesi, dualarla Ankara'ya uğurlandı.

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