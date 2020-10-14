Araçlar kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Araçlar kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
14.10.2020 13:07
Araçlar kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Sivas'ta sanayi sitesi içerisinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Araçlar kavşakta çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
SİVAS - Sivas'ta sanayi sitesi içerisinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi'nin içerisinde meydana geldi. Site içerisindeki kavşakta meydana gelen kazada farklı yönlerden kavşağa giren A.Ç . Yönetimindeki 58 ACC 504 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.S. yönetimindeki 72 DS 383 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve 58 ACC 504 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Biri ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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