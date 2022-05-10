Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika

MARDİN'de sanayi sitesinde bir TIR'ın yakıt deposunun tamiri sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Mardin Sanayi Sitesi'ndeki tamir atölyesinde, bir TIR'ın yakıt deposuna yapılan kaynak işlemi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada isimleri öğrenilemeyen kaynak ustası ve TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.