Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı

10.05.2022 18:01
Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi: MARDİN'de sanayi sitesinde bir TIR'ın yakıt deposunun tamiri sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

MARDİN'de sanayi sitesinde bir TIR'ın yakıt deposunun tamiri sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Mardin Sanayi Sitesi'ndeki tamir atölyesinde, bir TIR'ın yakıt deposuna yapılan kaynak işlemi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada isimleri öğrenilemeyen kaynak ustası ve TIR şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı
Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı
Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı
Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı
Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı
YORUMLAR
500
Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı Mardin'de terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 9 şüpheli yakalandı İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı

Patlama, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:07:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Sanayi sitesinde yakıt deposunun tamiri sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement