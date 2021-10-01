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Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı - Son Dakika

Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı

01.10.2021 12:43
Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak milli teknoloji hamlesi yaklaşımına güç ve katkı vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak milli teknoloji hamlesi yaklaşımına güç ve katkı vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Kacır, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi tanıtım toplantısına katıldı.

Kacır, buradaki konuşmasında, model fabrika ve yenilik merkezlerinin ciddi bir milli sanayi hamlesi olduğunu ifade etti.

Merkezin Mersin'in ticaret ve sanayi hayatına önemli katkı sağlayacağını belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi yaklaşımına güç vermeye, katkı vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını, yüksek teknolojide ürettiğimiz ürünleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olmamızı sağlamaya gayret ediyoruz. Türkiye, turizmde güçlü, hizmet sektöründe de güçlü bir ülkeyiz ama nihayetinde bir üretim ülkesi."

Türkiye'nin birçok sektörde dünyanın önemli üretim üslerinden biri olduğunu vurgulayan Kacır, "Halihazırda demir çelikte Avrupa'da birinci, dünyada 7'inci üretim üssüyüz. Otomotiv'de Avrupa 4'üncüsü dünya 14'üncüsüyüz. Beyaz eşyada Avrupa birincisi, dünyada 2'nciyiz. Makine sektöründe çok önemli bir üretim kabiliyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Kacır, üretim altyapısını daha katma değerli ürünler üreten bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda birçok projeyi eşzamanlı hayata geçirdiklerini bildirdi.

Model fabrika ve inovasyon merkezlerini çok önemsediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayinin verimlilik odaklı dönüşümünde hem dijital dönüşüm boyutunda hem de önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarda rehberlik edecek merkezler olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu merkezlerin hem sayılarını artırmaya devam edeceğiz hem de bu merkezlerde çalışan kıymetli arkadaşlarımızın niteliklerini daha da yükseltmelerini ve bu merkezlerin çok daha yüksek bir etki oluşturacak şekilde çalışmasını sağlamaya dönük programları hızlandırıyor olacağız. Model fabrikalarımız arasında eşgüdümlü koordinasyonları artırmaya dönük bir performans izleme sistemini de önümüzdeki dönemde hayata geçiriyor olacağız."

MTOSB Başkanı Sabri Tekli de asli görevlerinin sanayicilerin uluslararası alanda daha da büyümesine destek vermek olduğunu ifade etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da merkezin az enerjiyle daha kaliteli üretim sağlayacağını belirtti.

Daha sonra katılımcılar Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı
Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı
Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı
Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı
Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı
Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı
Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı

Togo Cumhuriyeti, Amelia Hamlin, Türkiye, Fabrika, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı - Son Dakika
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