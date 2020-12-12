Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı" - Son Dakika

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı"

12.12.2020 00:14

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı" -"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız. Ama Türkiye'deki muhalefetten hergün bunları dinlersiniz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı"

-"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız. Ama Türkiye'deki muhalefetten hergün bunları dinlersiniz. Çünkü bunlar üretim cahili"

ANKARA - Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi Sanayi Sicil Belgi Sistemi'ne kaydolarak üretime başladı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor" dedi.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Varank, on sekiz senede tek bir fabrika kurulmadığını iddia eden konuşmacıların olduğunu söyleyerek, "El insaf diyorum. Rakamlar gün gibi ortada. Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi Sanayi Sicil Belgi Sistemi'ne kaydolarak üretime başladı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri görse bile kabullenmek istemedikleri işte gerçek tablo bu" dedi.

Varank, şöyle konuştu:

"Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 18 yıldır yaptıklarımızı anlatmaya kalksak buna 'terabayt'lar yetmezler, veri merkezleri yetmez. Hemşehrime önerim bir an önce kendini güncellesin, dijitale geçsin. Ben sizlere Nuri Killigil'lerden, Nuri Demirağ'lardan CHP'nin kapattığı fabrikalardan, baltaladığı projelerden de bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksam ne kalem yeter, ne kağıt yeter.

Ben sizlerin aksine somut konuşacağım. Bakınız yalnızca son 2 senede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını. Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını Türkiye'nin ilk Alüminyum hibrit motor fabrikasını, Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın 3'üncü bqqqüyük işletme tesisini bizzat ben açtım. Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal fabrikasını, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat ben attım. Bunlara inanmıyor musunuz? Gelin sizi sahaya götürelim, şöyle OSB havası alın, sanayicinin, üreticinin nabzını gelin, birlikte tutalım."

Varank yerli otomobil parçalarının farklı ülkelerde üretildiğine ilişkin eleştirilere, "Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir tavsa şahit olmazsınız. Ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları dinlersiniz. Çünkü bunlar üretim cahili"diye konuştu.

Bakan Varank'ın konuşmasının bir bölümünde CHP ve HDP milletvekilleri sıralara vurdular. TBMM Başkanvekili Celal Adan milletvekillerine sık sık uyardı.

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı
Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı
Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı
Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı

Organize, Fabrika, Kasım, Ocak, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı' - Son Dakika


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