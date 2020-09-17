Son dakika! Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika! Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ölüm

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan hurdacı dükkanında bir kişi ölü olarak bulundu.

Son dakika! Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ölüm, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sanayi sitesi içerisinde bulunan hurdacı dükkanında bir kişi ölü olarak bulundu. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Arifiye ilçesi Artvin Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir hurdacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdacı dükkanından gelen silah sesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.N. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin sürdüğü şüpheli ölüm ile alakalı soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Sanayi Sitesi, Arifiye, Sakarya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 01:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sanayide bulunan hurdacı dükkanında şüpheli ölüm - Son Dakika

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