Son dakika... Sancaktepe'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Sancaktepe'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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