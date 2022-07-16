- Sancaktepe'de galeriye ait otoparkta 16 ticari araç alev alev yandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de otomobil galerisine ait bir otoparkta bulunan 16 ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında yüksek miktarda maddi hasar meydana geldi. Yangın dron ile görüntülendi.

Yangın, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokakta bulunan bir oto galerisine ait araç parkında meydana geldi. Oto galeriye ait araç parkında bulunan ticari araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede aracın çevresinde bulunan diğer araçlara sıçradı. Vatandaşların yangını 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ticari araçları kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 16 adet ticari araç yanarak küle döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, yanan araçlar havadan görüntülendi.