Son dakika haber... SANCAKTEPE'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAZAYLA SONUÇLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... SANCAKTEPE'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAZAYLA SONUÇLANDI

30.09.2022 18:48

Son dakika gündem haberi: SANCAKTEPE'de iddiaya göre evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, otomobilleriyle polisten kaçtıkları sırada motosikletli polis ekiplerine çarptı.

SANCAKTEPE'de iddiaya göre evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, otomobilleriyle polisten kaçtıkları sırada motosikletli polis ekiplerine çarptı. İki polis hafif şekilde yaralanırken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli evden hırsızlık yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobilleriyle kaçmaya başladı. Asiltürk Caddesi'nde ilerleyen şüpheliler, otomobilleriyle motosikletli polis ekiplerine çarptı. İki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler araçlarıyla kaçmaya devam etti. Kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı otomobil Baki Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen araçta çok sayıda çalıntı elektronik alet ve ziynet eşyası bulundu.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞLARI KAMERADA

Hırsızlık şüphelilerinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin bir sokakta arızalandığı ve araçtan inen 2 şüphelinin yaya olarak kaçtığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SANCAKTEPE'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAZAYLA SONUÇLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 22:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... SANCAKTEPE'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAZAYLA SONUÇLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement