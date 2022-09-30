Son dakika haber... SANCAKTEPE'DE HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAZAYLA SONUÇLANDI

SANCAKTEPE'de iddiaya göre evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, otomobilleriyle polisten kaçtıkları sırada motosikletli polis ekiplerine çarptı. İki polis hafif şekilde yaralanırken, ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli evden hırsızlık yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobilleriyle kaçmaya başladı. Asiltürk Caddesi'nde ilerleyen şüpheliler, otomobilleriyle motosikletli polis ekiplerine çarptı. İki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler araçlarıyla kaçmaya devam etti. Kısa süre sonra şüphelilerin kullandığı otomobil Baki Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Terk edilen araçta çok sayıda çalıntı elektronik alet ve ziynet eşyası bulundu.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞLARI KAMERADA

Hırsızlık şüphelilerinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçan şüphelilerin kullandığı otomobilin bir sokakta arızalandığı ve araçtan inen 2 şüphelinin yaya olarak kaçtığı görülüyor.