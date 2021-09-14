Son dakika haber: Sancaktepe'de kardeşini darbedip araca bindiren abi ve 2 arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika

Sancaktepe'de eve gelmediği gerekçesiyle kardeşini darbederek zorla minibüse bindirdiği iddia edilen abi ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 12 Eylül'de Safa Mahallesi'nde kahvehanede oturan S. İ. 3 kişi tarafından darbedilerek zorla minibüse bindirildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S. İ'nin abisi M. İ. ile arkadaşları B. C. A. ve M. E. P'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesine başvurulan M. İ. kardeşinin iki haftadır eve gelmediğini ve bu nedenle olayın yaşandığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin bir kişiyi zorla minibüse bindirdiği görülüyor.