Sanchez Mateos: Kırılma anlarındaki bireysel performanslar belirleyici oldu

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) ' Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, 'Bugün sonucu ele aldığımızda, kırılma anlarındaki bireysel performanslar belirleyici oldu. 90 dakikanın tamamında sonuçtan memnun değiliz ama takımın gösterdiği kolektif hareket ve tempodan memnunuz' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sonuçtan bağımsız bir şekilde oyundan memnun olduklarını vurgulayan Mateos, 'Bugün sonucu ele aldığımızda, kırılma anlarındaki bireysel performanslar belirleyici oldu. 90 dakikanın tamamında sonuçtan memnun değiliz ama takımın gösterdiği kolektif hareket ve tempodan memnunuz. Maçın başında çabuk bir gol yedik ve sonrasında çok çabuk şekilde, klasikleşmiş futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Takımın gösterdiği reaksiyon, Alanyaspor'un klasikleşmiş futbolunu sahaya yansıtmasını sağladı. İkinci golü yedik ve sonra da geriden oyun kurulumunda bireysel hatadan 3'üncü golü yedik. Sonuçtan bağımsız olarak takımın performansından memnunuz. Oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. 40 bin kişi karşısında, rakip yeni hocasıyla sahadaydı. Böyle bir atmosferde, klasikleşmiş oyunumuzu oynamak bize mutluluk verdi' diye konuştu.

'BİR OYUN ANLAYIŞIMIZ VE FİKİRLERİMİZ VAR'

Beşiktaş karşısında bireysel kalitenin skoru belirlemede önemli rol oynadığını belirten Felipe Sanchez Mateos, 'Özellikle 3 büyüklere karşı kaybettik. Bizim bir oyun anlayışımız ve sahaya yansıtmak istediğimiz fikirlerimiz var. Bunu birçok kez iyi, bazen de kötü yapıyoruz. Bu maç özelinde konuşursak, bireysel kaliteler öne çıktı diyebiliriz. Bugün genç oyuncularımız sahadaydı. Fatih ve Furkan'ın karşısında Premier Lig'den gelen Batshuayi vardı. Bu noktalarda, büyük takımlara karşı aldığımız mağlubiyetlerde bireysel kaliteler fark oluşturuyor diyebilirim' ifadelerini kullandı.

'FATİH VE FURKAN'IN BU ŞEKİLDE GELİŞMESİ, TAMAMEN BU OYUNA BAĞLI'

Oyun felsefeleri konusunda da açıklamalarda bulunan Mateos, 'Konyaspor'a karşı A planıyla galip geldik yani şu anda uyguladığımız planla. Bizim B planımız da elbette var, bu da A planını sürekli geliştirmek. Geriden oyun kurmayı sürekli üstüne koyarak ilerletmeye çalışıyoruz. Daha iyi pas açılarını, hangi ayakla kontrol etmeleri gerektiklerini de çalışıyoruz. Bizim oyuna kattığımız, takıma kazandırdığımız Türk oyuncular bu şekilde değer kazandılar. Fatih ve Furkan'ın bu şekilde gelişmesi, tamamen bu oyuna bağlı diyebilirim. Futbolcularımız çok çalışıyorlar, elinden geleni yapıyorlar. Bu maçta sadece 3'üncü golde geriden oyun kurma konusunda hata yaptık ve gol yedik. Beşiktaş bizim oyun kurmamıza engel olamadı. Bu durum da sürekli onları zorladı ve baskı şeklini değiştirdiler. Geriden çıkışlarda takım olarak hata yapmadık aslında' şeklinde konuştu.

'ISMAEL'İN WEST BROMWICH'TEKİ MAÇLARINI DA İZLEDİK'

Felipe Sanchez Mateos, Beşiktaş'a karşı aciz bir oyun ortaya koymadıklarının altını çizerek, "Maçın tamamına baktığımızda çok zorlandığımızı düşünmüyorum, Beşiktaş'ın bize sıkıntı oluşturduğu bir nokta yok diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın duran toplarına baktık. Sadece Trabzonspor maçını değil, diğer maçları da defalarca analiz ettik. Hatta Valerien Ismael'in West Bromwich'teki maçlarını da izledik ve çalıştık. İlk gol hatadan geldi, 2'nci gol taçtan geldi. 3'üncü golde bir oyuncumuz ofsaytı bozdu. 4'üncü golü de normal çalıştık. Duran topları çalıştık ama burada Beşiktaş'a karşı aciz durumda olduğumuzu düşünmüyoruz" dedi.