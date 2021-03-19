Son dakika: Sandıklı Gençlik Merkezi'nden şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla Sandıklı Gençlik Merkezi tarafından şehit yakınlarına ziyaret gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk, Şube Müdürü Emine Türk, Gençlik Merkezi Müdürü Abdülkerim Varlık, gençlik liderleri ve gönüllü gençler şehit polis memuru annesi Kezban Özlem ile Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sandıklı temsilcisi Yusuf Akin'ı ziyaret etti.

Daha sonra Sandıklı Gençlik Merkezinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü programı düzenlendi.

Programda Çanakkale şiirleri, Çanakkale türküleri, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro gerçekleştirilirken, üzüm hoşafı ve ekmek ikramı yapıldı.