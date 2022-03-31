Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Genç Kızlar Okçuluk Müsabakasında SANKO Okulları öğrencileri birincilik ve ikincilik madalyasını kazandı.

Akkent Spor Kompleksinde düzenlenen ve Gaziantep'ten 35 okulun katıldığı yarışmada SANKO Okulları Lise öğrencisi Beyzanur Ocak il birincisi, İlayda Erpamukçu il ikincisi oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP