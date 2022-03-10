Son dakika! ŞANLIURFA- 2 polisi şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
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Son dakika! ŞANLIURFA- 2 polisi şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi (2)

10.03.2022 18:32

Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahla ateş açarak 2 polisi şehit eden saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da silahla ateş açarak 2 polisi şehit eden saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Haliliye ilçesinde takibe alınan araçtan ateş açarak 2 polisi şehit eden saldırgan Mehmet Aslan'ın, Kaynaklı köyü yakınlarında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye giden polis ekiplerini gören Aslan, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken ekiplere rastgele ateş açan Mehmet Aslan, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Aslan'ın cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Bu arada, Mehmet Aslan'ın dünkü saldırının ardından bölgeden uzaklaşması da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Önceden cinayet suçundan 9 yıl hapis yatıp çıktığı öğrenilen Aslan'ın, yaralama, tehdit, gasp, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi.

Soylu: "Hain ölü ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

Haliliye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün takibe alınan araçtan ateş açılmış, saldırıda yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt şehit olmuştu.

Son dakika! ŞANLIURFA- 2 polisi şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi (2)
Son dakika! ŞANLIURFA- 2 polisi şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi (2)
Son dakika! ŞANLIURFA- 2 polisi şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi (2)

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İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu Polisi şehit eden şahsa yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Polisi şehit eden şahsa yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Polislerin şehit edildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Mehmet Aslan, Şanlıurfa, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! ŞANLIURFA- 2 polisi şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ŞANLIURFA- 2 polisi şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
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