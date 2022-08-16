Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi

16.08.2022 14:10

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na Suriye'yi işgal eden PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırı sonrası belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na teröristlerce yapılan saldırı sonucunda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürerken yapılan açıklamada "Birecik/Şanlıurfa hududunda 16 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.

Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Başsağlığı mesajında ise"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" sözleri yer aldı.

GAZİANTEP'E DE HAVAN MERMİSİ ATTILAR

Öte yandan terör örgütü PKK/ YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'yi işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'da 1 askerimizi şehit etmesi sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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