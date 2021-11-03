Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlıları yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin hayatını

kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Ekim'de Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde yaşandı. Otomobilde seyir halinde olan Bedih Zenciroğlu ile oğlu İbrahim Halil Zenciroğlu kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Bedih Zenciroğlu olay yerinde hayatını kaybederken oğlu İbrahim Halil Zenciroğlu ise ağır yaralandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin F.T. ve K.K. olduğunu belirledi. Zanlılar, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA