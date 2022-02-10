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Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI

10.02.2022 14:45

Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'da, 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında, 45 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, 200 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında, 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 200 polisin katılımıyla sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin denetimlerinde 22 çalıntı motosiklet, 200 gram eroin, 1 kilo 170 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, sopa ve bıçaklar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis tarafından gözaltına alınan 45 şüpheli emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI
Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ŞANLIURFA'DA 200 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI 45 GÖZALTI - Son Dakika
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