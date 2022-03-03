Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı

03.03.2022 17:27
Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi sulaması nedeniyle çıkan kavgada 3 kardeşi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen olayın firari faili, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi sulaması nedeniyle çıkan kavgada 3 kardeşi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen olayın firari faili, jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sırasında jandarma ekiplerine saldırarak bir personeli yaralayan zanlının oğlu da ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Temmuz 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Höyükyanı ve Gölcük kırsal mahallelerinde yaşayan Boğaakça ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle tarlada kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Murat, Ahmet ve Salih Boğaakça kardeşler hayatını kaybederken Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise yaralandı.

Cinayeti babanın işlediği belirlendi

Olayın ardından Aydın T. ve Metin T. ile suça sürüklenen çocuk M.T. tutuklanarak haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Dava devam ederken cinayeti mahallede korucu olarak görev yapan baba Müslüm T. tarafından işlendiği belirlendi. Kavgada 3 kardeşi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Müslüm T. kayıplara karıştı.

Saklandığı yerde yakalandı

Zanlıyı yakalamak için 4 yıldır çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Müslüm T.'nin hayvan pazarında olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından adrese düzenlenen operasyonda Müslüm T. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmaya saldırıp yaraladı

Operasyon sırasında zanlının oğlu Necmettin T., jandarma ekiplerine saldırdı. Saldırıda 1 jandarma personeli yaralandı. Yaralı jandarma personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Necmettin T. de gözaltına alındı.

Olayın geçmişi

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Höyükyanı ve Gölcük kırsal mahallelerinde yaşayan Boğaakça aileleri ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle tarlada kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Murat, Ahmet, Adil ve Salih Boğaakça kardeşler ağır yaralandı. Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Murat ve Ahmet Boğaakça ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salih Boğaakça yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adil Boğaakça'nın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kavga nedeniyle jandarma ekipleri her iki kırsal mahallede güvenlik önlem alırken polisler de Suruç Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tarafından olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatılırken kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı
Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı
Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Şanlıurfa, Jandarma, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'da 3 kardeşi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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