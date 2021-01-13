Son dakika... Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi - Son Dakika

Son dakika... Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

13.01.2021 14:33
Son dakika... Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi, System.String[]

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar A.B. ve L.B, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 8 sanıktan 7'si ve taraf avukatları ile müştekiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık A.B. savunmasında, yaşanan olayın ardından ailesinin köyden gittiğini, karşı tarafın evlerini yaktığını ve hayvanları yağmaladığını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen A.B, "Ailem ve çocuklarım perişan durumda. 32 aydır cezaevindeyim. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık L.B. de saldırıyı gerçekleştirmediğini öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanık M.B. ise olaydan yaklaşık bir hafta önce İ.E'nin, kendi tarlalarının köşesine kuyu açmaya çalışması nedeniyle 2 taraf arasında husumet oluştuğunu anlattı.

Diğer sanıklar da birbirlerini suçlayarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve L.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Olay

Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde 13 Haziran 2018'de, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Yaralanan Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24) ile Hasan Boğatekin (24), H.B. (15) ve A.B. (16) yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım ve Mehmet Biliz ile Hasan Boğatekin hayatını kaybetmişti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Şanlıurfa, Kayseri, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bitkisel yağ fiyatlarıyla ilgili moralleri daha da bozacak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
AK Partili Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkan Vekilli oldu AK Partili Aydın Pehlivan Menemen Belediye Başkan Vekilli oldu         
14:36
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere         
14:19
Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu         
14:05
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi         
13:21
Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi         
12:59
Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı         
12:35
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü         
11:01
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı         
09:47
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 15:06:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei