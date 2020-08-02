Son Dakika: Şanlıurfa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla büyüyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle alandaki bazı ağaçlar zarar gördü.

Öte yandan Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasar oluştu.