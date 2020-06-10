Son dakika... Şanlıurfa'da asayiş - Son Dakika

Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu 38 kilometresinde Abdulcelil Bakşi idaresindeki 63 K1 757 plakalı saman balyası yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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